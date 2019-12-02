Главный архитектор Эрмитажа скончался в Петербурге
Главный архитектор Эрмитажа Валерий Лукин скончался в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу музея.
Источник агентства сообщил, что информация о дате и месте прощания с Лукиным появится чуть позже. Он также подтвердил смерть архитектора.
«К сожалению, Валерия Павловича больше нет с нами. Информация о прощании с ним появится в ближайшее время», — цитирует «Интерфакс» слова источника.
Лукин проработал в самом известном музее России почти полвека. Он был исследователем, участником, а иногда и инициатором расширения владений строек, перестроек и реставраций эрмитажного комплекса зданий.
Печальные вести Умер Валерий Лукин, главный архитектор Эрмитажа с 1975 года. За время его работы были реконструированы Меншиковский дворец, Главный штаб, Эрмитажный театр. Также его проектом является фондохранилище возле "Старой деревни" pic.twitter.com/ra9cNW9mli— Дикий Петербург (@Wild_SPb) December 2, 2019