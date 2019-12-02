Главный архитектор Эрмитажа скончался в Петербурге

Главный архитектор Эрмитажа Валерий Лукин скончался в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу музея.

Источник агентства сообщил, что информация о дате и месте прощания с Лукиным появится чуть позже. Он также подтвердил смерть архитектора.

«К сожалению, Валерия Павловича больше нет с нами. Информация о прощании с ним появится в ближайшее время», — цитирует «Интерфакс» слова источника.

Лукин проработал в самом известном музее России почти полвека. Он был исследователем, участником, а иногда и инициатором расширения владений строек, перестроек и реставраций эрмитажного комплекса зданий.