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15:23   2 Декабря 2019
Россия

Главный архитектор Эрмитажа скончался в Петербурге

Главный архитектор Эрмитажа скончался в Петербурге

Главный архитектор Эрмитажа Валерий Лукин скончался в Санкт-Петербурге. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу музея. 

Источник агентства сообщил, что информация о дате и месте прощания с Лукиным появится чуть позже. Он также подтвердил смерть архитектора. 

«К сожалению, Валерия Павловича больше нет с нами. Информация о прощании с ним появится в ближайшее время»,  — цитирует «Интерфакс» слова источника.

Лукин проработал в самом известном музее России почти полвека. Он был исследователем, участником, а иногда и инициатором расширения владений строек, перестроек и реставраций эрмитажного комплекса зданий. 

 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #политика #общество #эрмитаж #лукин

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