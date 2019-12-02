ЛНА продолжит громить террористов в Ливии, несмотря на их поддержку Турцией

Глава Управления по поддержанию морального духа генерал Халид Махджуб заявил, что Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара продолжит громить террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, несмотря на то, что Турция их поддерживает.

По словам Махджуба, военнослужащие ЛНА не испытывают никакого страха перед Турцией и будут продолжать воевать против террористов, захвативших северо-западную часть страны.

«Мы готовы умереть за Ливию. Наше послание дойдет до всего мира, мы никого не боимся, освободим нашу страну и избавимся от тисков терроризма», — заявил генерал Халид Махджуб.

Ранее не раз сообщалось о том, что Турция поддерживает контакт с террористами из ПНС Ливии и поставляет им оружие, боеприпасы, а также сирийских исламистов. Эти факты не раз подтверждались ЛНА и представителями Временного правительства в Тобруке. ООН ввело оружейное эмбарго в отношении Ливии, но арабские СМИ часто сообщают о новых фактах поставок оружия и боеприпасов со стороны Турции. В частности, в конце сентября из турецкой зоны в Мисурате террористам доставили около двух тысяч автомобилей, двухсот бронемашин, а также стрелковое оружие и беспилотники. Кроме того, Турция перебрасывает террористам ПНС Ливии военных инструкторов, боевиков и наемников из зоны деэскалации в сирийском Идлибе.

На минувшей неделе лидер так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Стамбуле. Стороны подписали два меморандума: «О безопасности и военном сотрудничестве» и «Об ограничении юрисдикции на море». Подписание документов вызвало возмущение ряда стран, в частности, Египта, Греции и Кипра. Они назвали эти соглашения не имеющими юридической силы и заявили, что меморандумы дестабилизируют ситуацию в Средиземноморской зоне.

Северо-западную часть Ливии и столицу Триполи захватили ПНС Ливии, которые виновны в революции 2011 года. Все участники ПНС во главе с «премьер-министром» Файезом Сарраджем связаны с запрещенными в РФ группировками ИГ, «Аль-Каида» и «Братья-мусульмане». Ливийская национальная армия (ЛНА) под руководством фельдмаршала Халифы Хафтара проводит антитеррористическую операцию в Триполи «Аль-Карама», она направлена против оккупировавших столицу боевиков.