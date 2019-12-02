Депутат Шерин сравнил поведение США в Сирии с риторикой Гитлера

Вашингтон ведет информационную войну, чтобы «стандартизировать» мировое мнение по Сирии под собственные идеалы, уверен первый заместитель главы думского комитета по обороне Александр Шерин.

В частности, эта борьба направлена против России, так как она поддерживает официальный Дамаск. В ведении войны им помогают террористы «Исламского государства»* (запрещено в России), заметил парламентарий в комментарии «Федеральному агентству новостей».

«США в данной войне будут себя выставлять в качестве посланников мира и демократизаторов. А тех, против кого они выступают, американцы будут преподносить в нелицеприятном виде. Естественно, они будут обвинять любых законных руководителей государства, называть их диктаторами и убийцами собственного народа», — пояснил он.

Шерин сравнил такие действия Вашингтона с риторикой Адольфа Гитлера, который «также придумывал поводы для вторжения на территорию Польши». В конечном счете, Штатам нужны только деньги и политическое влияние на сирийской территории.

«Поэтому России нужно усиливать экономику и зачищать территорию Сирии от террористов. Также нужно заниматься информационной войной, чтобы население знало о действиях России в Сирии. Но побеждает тот, у кого больше золота», — подытожил депутат.

Ранее «Федеральное агентство новостей» опубликовало расследование «MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству»*. Авторы пришли к выводу, что Вашингтон и ИГ* работают заодно. Штаты обучают террористов вести информационные войны, а их связующим звеном являются курдские боевики. Расследование стало второй частью проекта, в котором первая — «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ»* с корреспондентом «Новой газеты» Денисом Коротковым, что называется, в «главных ролях».

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.