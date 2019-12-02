В НАТО анонсировали заявление по России после саммита в Лондоне

Члены Североатлантического альянса намерены сделать заявление по России по линии «устрашение и диалог» в итоговом коммюнике саммита в Лондоне. Об этом в понедельник, 2 декабря, пишет РИА Новости, ссылаясь на высокопоставленный источник в ведомстве канцлера ФРГ.

Ранее сообщалось, что саммит государств НАТО пройдет в Лондоне 3 и 4 декабря. В ходе него альянс планирует отметить свой 70-летний юбилей. Выбор Великобритании как страны, где пройдет мероприятие, связан с тем, что именно в Лондоне в 1949 году была открыта первая штаб-квартира Североатлантического альянса.

По данным источника агентства, коммюнике, выпущенный по результатам саммита, будет не совсем обычным. Он уточнил, что речь идет о короткой Лондонской декларации, в которой будет сказано о приверженности трансатлантическому партнерству.

«Там есть и заявление по России по линии «устрашение и диалог», которая давно действует в рамках НАТО в отношении России», — цитирует РИА Новости слова источника.

По слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, в ходе встречи в Лондоне страны-участницы альянса намерены поднять вопрос координации политики в отношении России, а также обсудить тему распада договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.