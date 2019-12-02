Министр науки объяснил нехватку бюджетных мест в вузе, которым интересовался Путин
Министр науки и высшего образования Михаил Котюков в комментарии «Политике Сегодня» рассказал, как отреагировал на критику президента РФ Владимира Путина в связи с нехваткой бюджетных мест в магистратуре Воронежского госуниверситета.
«Мы обсуждали конкретный пример, сколько университет получил. Если говорить о Воронежском университете, то он получил 12 бюджетных мест в магистратуре, что соответствует как раз размеру группы. Проблема была в распределении, судя по всему, этих мест между различными кафедрами в этом университете», — сказал министр.
Во время заседания Совета по русскому языку 5 ноября президент РФ попросил министра объяснить, почему в магистратуре на филфаке Воронежского госуниверситета только шесть бюджетных мест в то время, как требование министерства подразумевает 12 мест. По мнению Путина, профессия филолога не приносит таких доходов, как занятость в энергетическом секторе, поэтому необходимо мотивировать абитуриентов бесплатным образованием.
На это Котюков заявил, что его ведомство «основывается на тех статистических данных, которые уже есть за прошлые три года».
«Плохо, значит, что вы основываетесь на голых статистических данных, не понимая, что происходит на земле, в жизни. Значит, нужны какие-то коррективы в ваши правила», — раскритиковал министра Путин, потребовав «навести порядок».