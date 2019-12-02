Министр науки объяснил нехватку бюджетных мест в вузе, которым интересовался Путин

Министр науки и высшего образования Михаил Котюков в комментарии «Политике Сегодня» рассказал, как отреагировал на критику президента РФ Владимира Путина в связи с нехваткой бюджетных мест в магистратуре Воронежского госуниверситета.

«Мы обсуждали конкретный пример, сколько университет получил. Если говорить о Воронежском университете, то он получил 12 бюджетных мест в магистратуре, что соответствует как раз размеру группы. Проблема была в распределении, судя по всему, этих мест между различными кафедрами в этом университете», — сказал министр.

Во время заседания Совета по русскому языку 5 ноября президент РФ попросил министра объяснить, почему в магистратуре на филфаке Воронежского госуниверситета только шесть бюджетных мест в то время, как требование министерства подразумевает 12 мест. По мнению Путина, профессия филолога не приносит таких доходов, как занятость в энергетическом секторе, поэтому необходимо мотивировать абитуриентов бесплатным образованием.

На это Котюков заявил, что его ведомство «основывается на тех статистических данных, которые уже есть за прошлые три года».