Трое военнослужащих РФ получили легкие ранения в результате взрыва в Сирии, сообщает российское министерство обороны.

Как сообщает военное ведомство РФ, инцидент произошел в Кобани на пути следования бронеавтомобиля, в котором находились военные полицейские, патрулирующие район в Сирии. Под колесами сработала самодельная бомба, в результате произошел взрыв.

Трое военнослужащих получили ранения, но травмы не представляют опасности для жизни, подчеркнули в Минобороны РФ.

9 октября армия Турции начала проведение антитеррористической операции «Источник мира», которая направлена против курдских вооруженных формирований и террористов ИГ*, захвативших чужие территории. 22 октября Россия и Турция подписали меморандум, согласно которому военная полиция РФ и пограничная служба Турции регулярно проводят совместное патрулирование буферной зоны безопасности на границе Сирии и Турции, чтобы обезопасить мирных жителей САР от террористических атак со стороны курдских бандформирований.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) выпустило первую часть расследования о либеральном журналисте Денисе Короткове из «Новой газеты», который спонсировался беглым олигархом Михаилом Ходорковским и сотрудничал с террористами ИГ* в Сирии. Журналист получал у террористов данные о военных из РФ.

2 декабря ФАН выпустило вторую часть расследования о сотрудничестве США с террористами ИГ*. В расследовании есть факты, подтверждающие работу Вашингтона с террористами, которые взаимодействуют с вооруженными курдами в Сирии. Один из источников ФАН сообщил, что США общались с курдскими боевиками при помощи придуманных шифров.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.