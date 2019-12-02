Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Жириновский во время командировки пробовал насвай

Жириновский во время командировки пробовал насвай

 Главный архитектор Эрмитажа скончался в Петербурге

Главный архитектор Эрмитажа скончался в Петербурге

Лидеры фракций Рады хотят встретиться с Зеленским перед саммитом «нормандской четверки»

Лидеры фракций Рады хотят встретиться с Зеленским перед саммитом «нормандской четверки»

 Зеленский заявил о несогласии с минскими соглашениями

Зеленский заявил о несогласии с минскими соглашениями

Правительство Японии покупает необитаемый остров для базы США

Правительство Японии покупает необитаемый остров для базы США

 ЛНА продолжит громить террористов в Ливии, несмотря на их поддержку Турцией

ЛНА продолжит громить террористов в Ливии, несмотря на их поддержку Турцией
Жириновский во время командировки пробовал насвай

Жириновский во время командировки пробовал насвай

 Главный архитектор Эрмитажа скончался в Петербурге

Главный архитектор Эрмитажа скончался в Петербурге

Лидеры фракций Рады хотят встретиться с Зеленским перед саммитом «нормандской четверки»

Лидеры фракций Рады хотят встретиться с Зеленским перед саммитом «нормандской четверки»

 Зеленский заявил о несогласии с минскими соглашениями

Зеленский заявил о несогласии с минскими соглашениями

Правительство Японии покупает необитаемый остров для базы США

Правительство Японии покупает необитаемый остров для базы США

 ЛНА продолжит громить террористов в Ливии, несмотря на их поддержку Турцией

ЛНА продолжит громить террористов в Ливии, несмотря на их поддержку Турцией
14:43   2 Декабря 2019
Весь мир

Трое военнослужащих РФ получили легкие ранения в результате взрыва в Сирии

Трое военнослужащих РФ получили легкие ранения в результате взрыва в Сирии

Трое военнослужащих РФ получили легкие ранения в результате взрыва в Сирии, сообщает российское министерство обороны.

Как сообщает военное ведомство РФ, инцидент произошел в Кобани на пути следования бронеавтомобиля, в котором находились военные полицейские, патрулирующие район в Сирии. Под колесами сработала самодельная бомба, в результате произошел взрыв.

Трое военнослужащих получили ранения, но травмы не представляют опасности для жизни, подчеркнули в Минобороны РФ. 

Трое военнослужащих РФ получили легкие ранения в результате взрыва в Сирии

9 октября армия Турции начала проведение антитеррористической операции «Источник мира», которая направлена против курдских вооруженных формирований и террористов ИГ*, захвативших чужие территории. 22 октября Россия и Турция подписали меморандум, согласно которому военная полиция РФ и пограничная служба Турции регулярно проводят совместное патрулирование буферной зоны безопасности на границе Сирии и Турции, чтобы обезопасить мирных жителей САР от террористических атак со стороны курдских бандформирований.

Трое военнослужащих РФ получили легкие ранения в результате взрыва в Сирии

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) выпустило первую часть расследования о либеральном журналисте Денисе Короткове из «Новой газеты», который спонсировался беглым олигархом Михаилом Ходорковским и сотрудничал с террористами ИГ* в Сирии. Журналист получал у террористов данные о военных из РФ.

2 декабря ФАН выпустило вторую часть расследования о сотрудничестве США с террористами ИГ*. В расследовании есть факты, подтверждающие работу Вашингтона с террористами, которые взаимодействуют с вооруженными курдами в Сирии. Один из источников ФАН сообщил, что США общались с курдскими боевиками при помощи придуманных шифров. 

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #сирия #чп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...