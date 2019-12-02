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Лидеры фракций Рады хотят встретиться с Зеленским перед саммитом «нормандской четверки»

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14:46   2 Декабря 2019
Россия

Турпоток в Крым превысил семь миллионов человек впервые почти за 30 лет

Турпоток в Крым превысил семь миллионов человек впервые почти за 30 лет

Более семи миллионов туристов посетили Крымский полуостров за период с января по ноябрь этого года, сообщили в республиканском министерстве курортов и туризма 2 декабря.

Отмечается, что этот показатель на десять процентов выше, чем в аналогичный период прошлого года. Так, почти 60 процентов путешественников прибыли на российский курорт через Крымский мост, еще 28 процентов прилетели на самолете, а 15 процентов пересекли российско-украинскую границу.

«Туристический поток впервые за постсоветский период превысил семь миллионов человек», — подчеркнули в министерстве.

Согласно данным ведомства, на южном берегу полуострова в этом году расположилась примерно половина туристов. Четверть провела отпуск на западном побережье, а 14,5 процента — на восточном. Оставшиеся 12 процентов путешественников предпочли Симферополь, Бахчисарайский и Симферопольский районы.

Турпоток в Крым превысил семь миллионов человек впервые почти за 30 лет

Напомним, что Союз Советских Социалистических Республик распался 26 декабря 1991 года, хотя сам процесс стартовал еще в 1980-х годах вместе с перестройкой.

Турпоток в Крым превысил семь миллионов человек впервые почти за 30 лет

Крымский мост, который также называют Керченским, — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Российский президент Владимир Путин открыл автомобильное сообщение 15 мая 2018 года, хотя изначально работы должны были закончить только в декабре. Первые машины воспользовались сооружением уже 16 мая. Грузовое движение стартовало 1 октября прошлого года.

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Автор: Анна Манц
#крым #туризм #турпоток

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