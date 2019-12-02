Путин утвердил ратификацию соглашения ЕАЭС о прослеживаемости товаров

Соглашение стран Евразийского экономического союза о механизме прослеживаемости товаров, ратификацию которого утвердил президент РФ Владимир Путин, было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом стало известно в понедельник, 2 декабря.

«Ратифицировать соглашение о механизме прослеживаемости товаров… подписанное в городе Нур-Султане 29 мая 2019 года», — сказано в тексте документа.

Документ был подписан в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, участие в котором приняли лидеры Белоруссии, России, Киргизии, Казахстана и Армении.

Соглашение нацелено на создание условий, которые не позволят уклоняться от уплаты таможенных и налоговых платежей, а также на подтверждение законности оборота товаров при их перемещении с территории одной страны-члена ЕАЭС на территорию другой такой страны. Кроме этого, договор предполагает осуществление контроля за операциями, которые связаны с оборотом товаров.