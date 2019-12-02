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Лидеры фракций Рады хотят встретиться с Зеленским перед саммитом «нормандской четверки»

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 Зеленский заявил о несогласии с минскими соглашениями

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14:44   2 Декабря 2019
Политика

Путин утвердил ратификацию соглашения ЕАЭС о прослеживаемости товаров

Путин утвердил ратификацию соглашения ЕАЭС о прослеживаемости товаров

Соглашение стран Евразийского экономического союза о механизме прослеживаемости товаров, ратификацию которого утвердил президент РФ Владимир Путин, было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Об этом стало известно в понедельник, 2 декабря. 

«Ратифицировать соглашение о механизме прослеживаемости товаров… подписанное в городе Нур-Султане 29 мая 2019 года», — сказано в тексте документа. 

Документ был подписан в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета, участие в котором приняли лидеры Белоруссии, России, Киргизии, Казахстана и Армении. 

Соглашение нацелено на создание условий, которые не позволят уклоняться от уплаты таможенных и налоговых платежей, а также на подтверждение законности оборота товаров при их перемещении с территории одной страны-члена ЕАЭС на территорию другой такой страны. Кроме этого, договор предполагает осуществление контроля за операциями, которые связаны с оборотом товаров. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #путин #политика #общество #еаэс #ратификация

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