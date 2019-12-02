Путин поставил задачу в ближайшие годы нарастить возможности ВМФ России

Президент РФ Владимир Путин, открывая в понедельник 14-ю серию совещаний на военную тематику, заявил, что необходимо наращивать боевую мощь Военно-морского флота, сохраняя уже набранный темп.

«В ближайшие годы необходимо активно наращивать боевые возможности флота. Во многом это зависит от планового поступления в боевой состав ВМФ фрегатов и подводных лодок, доработанных под применение гиперзвуковых ракет "Циркон"», - сказал глава государства.

Для этого, добавил президент, необходимо, чтобы все органы государственного и военного управления, ОПК и научного комплекса страны работали скоординированно.

По словам Путина, гиперзвуковое оружие на флоте приобретает все большее значение для обеспечения стратегической стабильности. При этом Путин подчеркнул, что необходимо продолжать поставлять флоту эсминцы и универсальные десантные корабли.

«Прошу сегодня подробно доложить, как продвигается работа над кораблями новых проектов и по вооружениям для них», - добавил президент.

При этом Путин отметил, что развитие российского флота не должно ограничиваться военными рамками, а предприятиям ОПК и верфям нужно расширять гражданскую инфраструктуру.

«Нам нужно обязательно также добиваться, чтобы перспективные военные технологии и разработки стимулировали выпуск востребованной гражданской продукции, чтобы оборонные предприятия и верфи расширяли номенклатуры и объемы производства», - отметил он.

Во всем мире именно военно-морские исследования и разработки, напомнил глава государства, являются локомотивом для целых отраслей экономики.