Руками террористов США намеревались не только свергнуть законное сирийское правительство, но и в дальнейшем полностью видоизменить карту Ближнего Востока, постаравшись поставить регион под полный контроль Вашингтона. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей сообщил военный эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

По его словам, Запад давно использует радикалов, в том числе и религиозных, для реализации собственных целей. США поступают аналогично, поэтому подобные действия не являются для Вашингтона чем-то необычным уже длительное время.

«Завязанные с боевиками в Афганистане контакты позволили Вашингтону вмешиваться в геополитические процессы Азии», — добавил Сергей Простаков.

Поэтому сотрудничество американцев с террористами в Сирии и Ираке не удивляет, продолжил эксперт. Американская агрессия лишила Ближний Восток нормальных жизненных условий — население стало идеальным объектом пропаганды экстремистов и радикалов.

В Сирии американскими посредниками стали «умеренные» вооруженные формирования и подразделения курдов, которые наиболее ценны для снабжения террористов. Сергей Простаков считает, что США не собираются отдавать «плоды успехов», поэтому с готовностью сдадут «союзников» ради сиюминутных интересов.

«Поэтому курдам их сотрудничество с террористами и подчинение Вашингтону никакой пользы не принесло, и их положение по сравнению с довоенным периодом намного ухудшилось», — резюмировал эксперт.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало результаты расследования о связи журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, которого спонсирует беглый олигарх Михаил Ходорковский, с боевиками и о поддержке Вашингтоном боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).