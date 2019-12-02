Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
Жириновский во время командировки пробовал насвай

Жириновский во время командировки пробовал насвай

 Главный архитектор Эрмитажа скончался в Петербурге

Главный архитектор Эрмитажа скончался в Петербурге

Лидеры фракций Рады хотят встретиться с Зеленским перед саммитом «нормандской четверки»

Лидеры фракций Рады хотят встретиться с Зеленским перед саммитом «нормандской четверки»

 Зеленский заявил о несогласии с минскими соглашениями

Зеленский заявил о несогласии с минскими соглашениями

Правительство Японии покупает необитаемый остров для базы США

Правительство Японии покупает необитаемый остров для базы США

 ЛНА продолжит громить террористов в Ливии, несмотря на их поддержку Турцией

ЛНА продолжит громить террористов в Ливии, несмотря на их поддержку Турцией
Жириновский во время командировки пробовал насвай

Жириновский во время командировки пробовал насвай

 Главный архитектор Эрмитажа скончался в Петербурге

Главный архитектор Эрмитажа скончался в Петербурге

Лидеры фракций Рады хотят встретиться с Зеленским перед саммитом «нормандской четверки»

Лидеры фракций Рады хотят встретиться с Зеленским перед саммитом «нормандской четверки»

 Зеленский заявил о несогласии с минскими соглашениями

Зеленский заявил о несогласии с минскими соглашениями

Правительство Японии покупает необитаемый остров для базы США

Правительство Японии покупает необитаемый остров для базы США

 ЛНА продолжит громить террористов в Ливии, несмотря на их поддержку Турцией

ЛНА продолжит громить террористов в Ливии, несмотря на их поддержку Турцией
14:29   2 Декабря 2019
Россия

Песков подтвердил встречу Путина и Эрдогана в Кремле 8 января

Песков подтвердил встречу Путина и Эрдогана в Кремле 8 января

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил встречу президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 8 января. Предварительно, она пройдет в Стамбуле.

Об этом сообщает ФАН в понедельник, 2 декабря. Песков подтвердил, что главной темой поездки станет открытие «Турецкого потока», именно к этой дате завершится наземная часть проекта с турецкой стороны.

«С большой долей уверенности можно предположить, что президенты воспользуются этой возможностью, чтобы продолжить обсуждение актуальных тем.  В первую очередь — двусторонние отношения, крупные проекты и региональные вопросы, в том числе ситуация в Сирии», — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что на данный момент речь идет о мероприятии в Стамбуле, где примут участие лидеры обеих стран

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Арсений Аскольский
#путин #эрдоган

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...