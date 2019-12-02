Песков подтвердил встречу Путина и Эрдогана в Кремле 8 января

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил встречу президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана 8 января. Предварительно, она пройдет в Стамбуле.

Об этом сообщает ФАН в понедельник, 2 декабря. Песков подтвердил, что главной темой поездки станет открытие «Турецкого потока», именно к этой дате завершится наземная часть проекта с турецкой стороны.

«С большой долей уверенности можно предположить, что президенты воспользуются этой возможностью, чтобы продолжить обсуждение актуальных тем. В первую очередь — двусторонние отношения, крупные проекты и региональные вопросы, в том числе ситуация в Сирии», — отметил Песков.

Представитель Кремля добавил, что на данный момент речь идет о мероприятии в Стамбуле, где примут участие лидеры обеих стран