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 Главный архитектор Эрмитажа скончался в Петербурге

Главный архитектор Эрмитажа скончался в Петербурге

Лидеры фракций Рады хотят встретиться с Зеленским перед саммитом «нормандской четверки»

Лидеры фракций Рады хотят встретиться с Зеленским перед саммитом «нормандской четверки»

 Зеленский заявил о несогласии с минскими соглашениями

Зеленский заявил о несогласии с минскими соглашениями

Правительство Японии покупает необитаемый остров для базы США

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 ЛНА продолжит громить террористов в Ливии, несмотря на их поддержку Турцией

ЛНА продолжит громить террористов в Ливии, несмотря на их поддержку Турцией
14:16   2 Декабря 2019
Россия

Власти РФ разделили обеспокоенность Володина на демарш Украины в Женеве

Власти РФ разделили обеспокоенность Володина на демарш Украины в Женеве

Российские власти сошлись на неприемлемости подобных демаршей. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты напомнили, что ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин объявил, комментируя демарш Украины в Женеве, что политика Киева может привести к выходу из страны ряда областей.

Журналисты попросили пресс-секретаря российского лидера уточнить, разделили ли в Кремле заявление. Песков ответил, что внешняя политика РФ формулируется по конституции и по президенту, а реализуется в качестве инструментария министерством иностранных дел, передает Федеральное агентство новостей.

«Безусловно, все ветви власти в РФ разделяют обеспокоенность и сходятся на неприемлемости подобных демаршей», — добавил представитель Кремля.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #украина #песков #володин

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