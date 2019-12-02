Власти РФ разделили обеспокоенность Володина на демарш Украины в Женеве

Российские власти сошлись на неприемлемости подобных демаршей. Об этом в понедельник, 2 декабря, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Журналисты напомнили, что ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин объявил, комментируя демарш Украины в Женеве, что политика Киева может привести к выходу из страны ряда областей.

Журналисты попросили пресс-секретаря российского лидера уточнить, разделили ли в Кремле заявление. Песков ответил, что внешняя политика РФ формулируется по конституции и по президенту, а реализуется в качестве инструментария министерством иностранных дел, передает Федеральное агентство новостей.

«Безусловно, все ветви власти в РФ разделяют обеспокоенность и сходятся на неприемлемости подобных демаршей», — добавил представитель Кремля.