Россия не будет обсуждать тему Крыма с Украиной, заявил Песков

Россия не будет обсуждать тему Крыма с Украиной, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, реакция Кремля на заявления президента Украины Владимира Зеленского «хорошо известная».

Как отметил Песков, Кремль не комментирует эту тему, так как никакой реакции на это быть не может.

«Какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях. Никакой здесь нет разницы, в каком формате ставить этот вопрос», — заявил Песков Федеральному агентству новостей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США могут помочь переговорам на тему Крыма благодаря отношениям с Россией и влиянию в странах ЕС.

Ранее стало известно, что саммит в «нормандском формате» состоится 9 декабря во Франции.