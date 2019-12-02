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 Главный архитектор Эрмитажа скончался в Петербурге

Главный архитектор Эрмитажа скончался в Петербурге

Лидеры фракций Рады хотят встретиться с Зеленским перед саммитом «нормандской четверки»

Лидеры фракций Рады хотят встретиться с Зеленским перед саммитом «нормандской четверки»

 Зеленский заявил о несогласии с минскими соглашениями

Зеленский заявил о несогласии с минскими соглашениями

Правительство Японии покупает необитаемый остров для базы США

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 ЛНА продолжит громить террористов в Ливии, несмотря на их поддержку Турцией

ЛНА продолжит громить террористов в Ливии, несмотря на их поддержку Турцией
14:11   2 Декабря 2019
Россия

Россия не будет обсуждать тему Крыма с Украиной, заявил Песков

Россия не будет обсуждать тему Крыма с Украиной, заявил Песков

Россия не будет обсуждать тему Крыма с Украиной, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, реакция Кремля на заявления президента Украины Владимира Зеленского «хорошо известная».

Как отметил Песков, Кремль не комментирует эту тему, так как никакой реакции на это быть не может. 

«Какое-либо обсуждение темы Крыма невозможно. Об этом неоднократно говорилось на самых различных уровнях. Никакой здесь нет разницы, в каком формате ставить этот вопрос», — заявил Песков Федеральному агентству новостей.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США могут помочь переговорам на тему Крыма благодаря отношениям с Россией и влиянию в странах ЕС.

Ранее стало известно, что саммит в «нормандском формате» состоится 9 декабря во Франции.

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #крым #песков #политика

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