Военный эксперт сравнил сотрудничество ИГ* и США в Сирии с сюжетом «Крепкого орешка»

Террористы запрещенной в РФ организации «Исламское государство» (ИГ) заручились поддержкой курдов и их американских покровителей в Сирии, получая защиту, оружие и стабильные доходы от разграбления ресурсов страны.

Об этом Федеральному агентству новостей рассказали сирийские источники, свидетельства которых приводятся во второй части расследования о сотрудничестве США с радикальными исламистами на Ближнем Востоке.

Собеседник издания, представленный как Малиф, заверил, что ИГ в Сирии получает от США новейшую технику, а джихадисты проходят курс молодого бойца под началом американских кураторов. В подготовку входят навыки обращения с современным оружием, в частности с поставляемыми винтовками М-16 и мобильными противотанковыми системами TOW, вербовка новых сторонников, а также приемы информационной войны.

Так, по словам Малифа, его полевой командир Абу Хамза приказал одному из связистов ИГ снять на смартфон видео о том, что на острове Хувейджа-Гати (Хувейджа-Кати) находятся не террористы, а мирные жители, которых якобы бомбит сирийская авиация.

«Абу Хамза сказал, что это видео надо скорее отправить курдам, чтобы они отправили это видео американцам. То есть у них с Америкой связи. У Абу Хамзы тоже неплохие связи были»», — цитирует агентство мужчину.

По словам участника спецподразделения Сирийской армии «Охотники на ИГИЛ» Мухаммада Хусейна Ахмада, во время боев с джихадистами ему нередко попадалось оружие американского производства, а на позициях ИГ в окрестностях города Камышлы в 2016 году сновали военные колонны США.

«Когда они ехали, боевики даже не стреляли в их сторону. А на любое движение с нашей стороны боевики сразу открывали огонь. Как я уже сказал: американцы проезжали без проблем в их сторону», — заверил мужчина.

Боевиков ИГ, по его словам, неоднократно спасали курдские формирования, которые сотрудничают с американцами и называют себя «Демократические силы Сирии» (SDF). В конце 2017 года в трех километрах от города Дейр-эз-Зор «охотник» стал свидетелем того, как курды называли игиловцев своими бойцами и требовали от правительственных сил покинуть восточный берег Евфрата.

Член экспертного совета «Офицеров России», доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев в комментарии «Политике Сегодня» сотрудничеству США и курдов с ИГ не удивился, так как усматривает за ним прагматичные интересы Вашингтона.

«У США есть два проекта, которые приносят им деньги. — поделился мнением эксперт. — Первый – это создание террористических организаций, а второй — борьба с терроризмом, как бы ведение боевых действий. В фильме «Крепкий орешек-2» как раз показано, как некий спецназ холостыми патронами стреляет в террористов, а террористы изображают, что они погибают. На самом деле они остаются живы, а спецназ тоже оказывается террористами, которых побеждает герой-одиночка. Но, если убрать этого крепкого орешка, то тот самый сюжет и происходит в Сирии. Американцы якобы воюют с террористами, а на самом деле готовят их, снабжают оружием и дают возможность заниматься криминальным, теневым бизнесом».

В первой части расследования ФАН сообщило о связи журналиста «Новой Газеты» Дениса Короткова с террористической группировкой «Исламское государство». По данным источников агентства, тот способствовал утечки персональных данных российских военных в открытый доступ, а также использовал полученные от игиловцев сведения в своих фейковых расследованиях.

О том, что США под предлогом борьбы с ИГ разворовывают сирийские ресурсы знают в Минобороны РФ. Ранее военное ведомство опубликовало спутниковые кадры контрабанды «черного золота» с территории восточного берега реки Евфрат под контролем курдов и наемников американских ЧВК. По словам представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, доходы от продажи краденной нефти поступают на счета американских спецслужб.

* - террористическая организация, запрещена в РФ