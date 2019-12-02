Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
ФСИН опровергла слухи о ВИЧ-инфицированных сокамерниках Захарченко

ФСИН опровергла слухи о ВИЧ-инфицированных сокамерниках Захарченко

 «Аэрофлот» перестанет информировать пассажиров о начале посадки на рейс при помощи SMS

«Аэрофлот» перестанет информировать пассажиров о начале посадки на рейс при помощи SMS
Лидеры фракций Рады хотят встретиться с Зеленским перед саммитом «нормандской четверки»

Лидеры фракций Рады хотят встретиться с Зеленским перед саммитом «нормандской четверки»

 Зеленский заявил о несогласии с минскими соглашениями

Зеленский заявил о несогласии с минскими соглашениями

Военный эксперт сравнил сотрудничество ИГ* и США в Сирии с сюжетом «Крепкого орешка»

Военный эксперт сравнил сотрудничество ИГ* и США в Сирии с сюжетом «Крепкого орешка»

 США используют курдских радикалов в виде «карманных террористов» в Сирии — эксперт

США используют курдских радикалов в виде «карманных террористов» в Сирии — эксперт
ФСИН опровергла слухи о ВИЧ-инфицированных сокамерниках Захарченко

ФСИН опровергла слухи о ВИЧ-инфицированных сокамерниках Захарченко

 «Аэрофлот» перестанет информировать пассажиров о начале посадки на рейс при помощи SMS

«Аэрофлот» перестанет информировать пассажиров о начале посадки на рейс при помощи SMS
Лидеры фракций Рады хотят встретиться с Зеленским перед саммитом «нормандской четверки»

Лидеры фракций Рады хотят встретиться с Зеленским перед саммитом «нормандской четверки»

 Зеленский заявил о несогласии с минскими соглашениями

Зеленский заявил о несогласии с минскими соглашениями

Военный эксперт сравнил сотрудничество ИГ* и США в Сирии с сюжетом «Крепкого орешка»

Военный эксперт сравнил сотрудничество ИГ* и США в Сирии с сюжетом «Крепкого орешка»

 США используют курдских радикалов в виде «карманных террористов» в Сирии — эксперт

США используют курдских радикалов в виде «карманных террористов» в Сирии — эксперт
13:56   2 Декабря 2019
Россия

«Аэрофлот» перестанет информировать пассажиров о начале посадки на рейс при помощи SMS

«Аэрофлот» перестанет информировать пассажиров о начале посадки на рейс при помощи SMS

Российская авиакомпания «Аэрофлот» перестанет информировать пассажиров о начале посадки на рейс при помощи SMS. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что функция недоступна уже с понедельника, 2 декабря. Сейчас пассажиров будут информировать при помощи SMS только из-за задержек, переносов или отмены рейсов. Авиакомпания попросила пассажиров следить за временем начала посадки на рейс на информационных табло аэропортов вылета. При этом регистрация на рейсы заканчивается за 40 минут до вылета самолета, а посадка  — за 20 минут.

В начале ноября стало известно, что «Аэрофлот» вводит топливный сбор на рейсах из Москвы в Дальневосточный федеральный округ для комфорт- и бизнес-классов.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #аэрофлот #общество

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...