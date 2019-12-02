Российская авиакомпания «Аэрофлот» перестанет информировать пассажиров о начале посадки на рейс при помощи SMS. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что функция недоступна уже с понедельника, 2 декабря. Сейчас пассажиров будут информировать при помощи SMS только из-за задержек, переносов или отмены рейсов. Авиакомпания попросила пассажиров следить за временем начала посадки на рейс на информационных табло аэропортов вылета. При этом регистрация на рейсы заканчивается за 40 минут до вылета самолета, а посадка — за 20 минут.

В начале ноября стало известно, что «Аэрофлот» вводит топливный сбор на рейсах из Москвы в Дальневосточный федеральный округ для комфорт- и бизнес-классов.