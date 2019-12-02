ФСИН опровергла слухи о ВИЧ-инфицированных сокамерниках Захарченко

ФСИН опровергла сообщения о том, что экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко содержится в мордовской колонии в одном блоке с ВИЧ-инфицированными.

Ранее в ряде Telegram-каналов написали, что бывшего полицейского поселили в один блок с ВИЧ-инфицированными и больными туберкулезом. Захарченко якобы жалуется, что за каждым его шагом следят и не дают общаться с другими заключенными.

«Информация, размещенная в сети интернет об осужденном Д. Захарченко, не соответствует действительности и полностью выдумана...»— говорится в релизе ФСИН.

По данным ведомства, Захарченко находится в карантинном отделении, обязательном для всех осужденных, прибывающих в колонию. Больных туберкулезом и ВИЧ-инфицированных в нем нет.

Кроме того, Захарченко содержится в ИК, предназначенной для содержания бывших правоохранителей, в ней не распространены такие заболевания, как туберкулез и ВИЧ, говорится в сообщении.

Сам Захарченко на условия не жаловался, подчеркивается в релизе

Захарченко был полковником МВД и курировал в ведомстве борьбу с преступностью в топливно-энергетической сфере, в частности отвечал за противодействие коррупции. Его задержали 9 сентября 2016 года по обвинению во взяточничестве.

В квартире сестры экс-чиновника нашли склад с почти девятью миллиардами рублей в разной валюте. Захарченко не смог объяснить, откуда эти деньги.