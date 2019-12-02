Лидеры фракций Рады хотят встретиться с Зеленским перед саммитом «нормандской четверки»

Сопредседатель парламентской фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко инициировала встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне «нормандского саммита». С таким предложением депутат Рады выступила на заседании Согласительного совета 2 декабря.

«Мы обращаемся к президенту Украины с инициативой встретиться накануне [саммита «нормандской четверки» ]с лидерами парламентских фракций для того, чтобы мы вместе обсудили те красные линии и угрозы, которые являются недопустимыми», — пояснила она причину.

Вместе с тем, парламентарий подчеркнула, что «Европейская солидарность», которую возглавляет экс-глава Украины Петр Порошенко, никогда не поддержит законопроект, подтверждающий постоянный статус Донбасса.

Напомним, что 9 декабря в Париже состоится съезд глав «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции. Этот формат создали в 2014 году, чтобы вести переговоры по Украине, в частности гражданской войне, бушующей на ее территории.

Украинское правительство в 2014 году отдало приказ о военной операции против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. В те года регионы не приняли государственный переворот и объявили о своей независимости. Согласно информации ОНН, в гражданской войне погибло порядка 13 тысяч человек, среди них мирные жители и дети. В начале октября на встрече в Минске стороны конфликта договорились о разведении сил в поселках Золотое и Петровское. Процедура должна была стартовать 7 октября, однако Киев сорвал ее.