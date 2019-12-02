- США использовали в Сирии курдских боевиков, чтобы спасти террористов ИГ*

Соединенные Штаты спасли террористическую группировку ИГ* (запрещенную в России и в ряде других государств) от полного уничтожения в Сирии, использовав для этого курдских радикалов.

Такое мнение в беседе с Федеральным агентством новостей в понедельник высказали эксперты – политолог Наталья Евсеева и главред журнала «Архонт» Антон Бредихин, комментируя опубликованное ранее расследование ФАН о участии США в деятельности ИГ в Сирии.

В частности, в расследовании говорилось о том, что американские военные инструкторы тренировали игиловцев, при этом США тайно поставляли террористам оружие и боеприпасы, поддерживали их действия беспилотниками, а также ввозили в зону боевых действий в САР сотни наемников. Все это США делали в обмен на сирийскую нефть, которую они воруют и контрабандно вывозят за пределы Сирии, где продают, присваивая выручку. Также в расследовании рассказывается, что курдские банформирования тесно связаны с боевиками ИГ, осуществляя таким образом связь США с террористами.

По словам Антона Брадихина, «американские уши» так высоко торчат во всей ближневосточной истории, что их невозможно скрыть никак. Вот и расследование ФАН, отметил он, выявило несколько схем поставок боевикам оружия, при чем не только через курдов, но и напрямую.

«Ведь выбросить оружие в пустыне или при отступлении гораздо удобнее, нежели передавать военный караван из рук в руки, требуя расписку об инвентаризации от игиловцев о полученном оружии. Бесспорно, подобные техники поддержки террористов реализовались и в других странах. Как и обучение лидеров террористов, которые вполне могут иметь дипломы американского MBA по созданию сетевых экстремистских структур», — пояснил эксперт.

При этом Бредихин добавил, что Штатам совершенно наплевать на реакцию международного сообщества, на то, кто и каким образом расследует их делишки, ведь главное для них получить доступ к чужим ресурсам.

Политолог Наталья Елисеева добавила, что ни для кого не было секретом, каким образом террористы существуют в Сирии, но все предпочитали закрывать на это глаза.

«Подобное расследование необходимо, ведь оно не замалчивает факты причастности американцев к ИГ*. Как мы видим, часть курдов, так называемые проамериканские курды, тоже оказываются замешаны в помощи террористам. К сожалению, они ставят под удар весь свой народ», — заявила она.

При этом Елисеева отметила, что, если в России большинство понимает, какую роль США сыграли в сирийской ситуации, то о западной аудитории этого не скажешь. Поэтому целью таких расследований сделать так, чтобы хотя бы отмалчивающийся Запад начал это видеть.

По словам эксперта, курдским боевикам было экономически выгодно спасать ИГ*, так как они получали свою долю прибыли с воровства американцами сирийской нефти.

Напомним, в начале минувшей недели ФАН опубликовал первую часть большого расследования о деятельности ИГ* в Сирии, рассказав о том, как журналист «Новой газеты» Денис Коротков и его заказчик беглый олигарх Михаил Ходорковский сотрудничали с террористами ИГ*.

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