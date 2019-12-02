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 «Аэрофлот» перестанет информировать пассажиров о начале посадки на рейс при помощи SMS

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13:39   2 Декабря 2019
Россия

Суд счел законными действия следователя по делу Голунова о наркотиках

Суд счел законными действия следователя по делу Голунова о наркотиках

Басманный столичный суд отклонил жалобу журналиста издания Meduza Ивана Голунова на бездействие следователя по делу о подброшенных ему наркотиках. Об этом стало известно в понедельник, 2 декабря.

Сейчас в отношении сотрудников правоохранительных органов проводится проверка. Прокуратура сочла преждевременным и нецелесообразным ознакомление с материалами расследования и результатами проверки.

Ранее сторона защиты попросила суд признать незаконными действия следователя, который не предупредил Голунова и его адвокатов о передаче дела из МВД в СК РФ.

Напомним, 10 октября Мосгорсуд отклонил иск сержанта Романа Феофанова о восстановлении на службе. Полицейский вместе с двумя коллегами был уволен после скандала вокруг дела Голунова.

Голунова задержали летом в Москве. При обыске полиция нашла у мужчины наркотики и возбудила дело о незаконном сбыте веществ. Через пять дней после ареста журналиста освободили из-за отсутствия доказательств преступления. После этого в полиции прошли чистки.

Помимо полицейских, участвующих в задержании Голунова, должность потерял начальник главка МВД по ЗАО Москвы генерал Андрей Пучков и начальник управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков столичного главка МВД Юрий Девяткин.

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Автор: Арсений Аскольский
#голунов

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