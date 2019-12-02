Депутат Нилов призвал запретить рекламу лекарств
Рекламу лекарственных препаратов в медикаментов необходимо запретить, заявил заместитель главы фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Он выступил на открытии Международного форума по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию ЗОЖ «За здоровую жизнь» 2 декабря.
«Полностью надо запретить рекламу лекарственных препаратов и медикаментов», — указал он.
Его беспокоит, что россияне, проживающие в регионах, тратят на лекарства много денег. Парламентарий уверен, что этому способствует реклама. По его словам, отечественные фармакологические компании «уже бьют тревогу» из-за нехватки денег на приар своих продуктов.
«В аптечных сетях мы видим засилие «иностранщины», и наши производители не в состоянии выставлять там даже свой товар. Это серьезная проблема, на которую стоит обращать внимание», — подчеркнул Нилов.