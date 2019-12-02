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 «Аэрофлот» перестанет информировать пассажиров о начале посадки на рейс при помощи SMS

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13:23   2 Декабря 2019
Россия

Депутат Нилов призвал запретить рекламу лекарств

Депутат Нилов призвал запретить рекламу лекарств

Рекламу лекарственных препаратов в медикаментов необходимо запретить, заявил заместитель главы фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Он выступил на открытии Международного форума по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию ЗОЖ «За здоровую жизнь» 2 декабря.

«Полностью надо запретить рекламу лекарственных препаратов и медикаментов», — указал он.

Его беспокоит, что россияне, проживающие в регионах, тратят на лекарства много денег. Парламентарий уверен, что этому способствует реклама. По его словам, отечественные фармакологические компании «уже бьют тревогу» из-за нехватки денег на приар своих продуктов.

«В аптечных сетях мы видим засилие «иностранщины», и наши производители не в состоянии выставлять там даже свой товар. Это серьезная проблема, на которую стоит обращать внимание», — подчеркнул Нилов.

Депутат Нилов призвал запретить рекламу лекарств 

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Автор: Анна Манц
#нилов #лекарства #реклама

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