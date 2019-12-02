Депутат Нилов призвал запретить рекламу лекарств 

Рекламу лекарственных препаратов в медикаментов необходимо запретить, заявил заместитель главы фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Он выступил на открытии Международного форума по профилактике неинфекционных заболеваний и формированию ЗОЖ «За здоровую жизнь» 2 декабря.

«Полностью надо запретить рекламу лекарственных препаратов и медикаментов», — указал он.

Его беспокоит, что россияне, проживающие в регионах, тратят на лекарства много денег. Парламентарий уверен, что этому способствует реклама. По его словам, отечественные фармакологические компании «уже бьют тревогу» из-за нехватки денег на приар своих продуктов.