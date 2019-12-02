США используют курдских радикалов в виде «карманных террористов» в Сирии — эксперт

США используют курдских радикалов в Сирии как связующее звено с террористами ИГ* (запрещено в РФ). Об этом заявил военный эксперт, экс-начальник зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС РФ Сергей Хатылев.

По словам эксперта Сергея Хатылева, он не удивлен тому, что США используют курдских боевиков в качестве «карманных террористов» в Сирии для удовлетворения своих нужд. Он отмечает, что об особых отношениях Вашингтона с боевиками известно давно, а курдским радикалам приходится метаться между двух огней: с одной стороны США, с другой — террористы ИГ*. При этом Вашингтон всегда пытается со всеми договориться и настроить всех участников против друг друга.

«США в Сирии интересует нефть, присутствие в регионе и оккупация чужих территорий», — передает слова Хатылева «НьюИнформ».

Первая часть расследования ФАН касалась либерального журналиста Дениса Короткова из «Новой газеты», который спонсировался беглым олигархом Михаилом Ходорковским и сотрудничал с террористами ИГ* в Сирии, получая у них информацию о российских военных. Журналисты ФАН узнали от источника, что Коротков налаживал контакт с террористами ИГ* и добывал у них интересующие данные.

2 декабря Федеральное агентство новостей (ФАН) выпустило вторую часть расследования о сотрудничестве США с террористами ИГ*. В расследовании есть факты, подтверждающие работу Вашингтона с террористами, которые взаимодействуют с вооруженными курдами в Сирии. Один из источников ФАН сообщил, что США общались с курдами при помощи придуманных шифров и делали это тайно.

* ИГ — террористическая группировка, запрещена в России.