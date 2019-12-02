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 «Аэрофлот» перестанет информировать пассажиров о начале посадки на рейс при помощи SMS

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Лидеры фракций Рады хотят встретиться с Зеленским перед саммитом «нормандской четверки»

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13:22   2 Декабря 2019
Россия

Три районных суда эвакуировали в Петербурге из-за угрозы «минирования»

Три районных суда эвакуировали в Петербурге из-за угрозы «минирования»

Неизвестные злоумышленники разослали в три районных суда Санкт-Петербурга письма с угрозами и требованием перевести 120 биткоинов на электронный кошелек, в связи с чем Выборгский, Невский и Приморский суды были эвакуированы для проведения проверки.

Об этом в понедельник сообщает объединенная пресс-служба судов города.

«Выборгский, Невский, Приморский районные суды эвакуированы. Все также требуют 120 биткоинов», - говорится в сообщении.

В минувшую пятницу, 29 ноября, в Петербурге после угроз «минирования» были эвакуированы восемь районных судов. В том числе и три вышеперечисленных. Проведенная в судах проверка не выявила угрозы взрыва. Перед этим – в четверг, 28 ноября, в Северной столице электронные письма с угрозами и требованием перевести 120 биткоинов для уплаты долга Константина Малофеева поступили в пять районных судов города.

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Автор: Александр Люблинский
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