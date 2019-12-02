Зеленский заявил о несогласии с минскими соглашениями

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он не согласен с заключенными в 2015 году минскими соглашениями. Его слова в интервью западным СМИ приводит «Интерфакс-Украина».

В частности, украинский лидер настаивает на проведении выборов в ДНР и ЛНР лишь после передачи участков государственной границы под контроль Киева, а не до, как было решено в Минске.

Зеленский также считает, что выборы в Донбассе должны пройти по законодательству Украины, которое исключает присутствие вооруженных людей в регионе. Также глава государства заявил о необходимости участия в выборах украинских партий и посещения их наблюдателями, журналистами, ОБСЕ и ЦИК.

«Это будет самый сложный вопрос из всех, если мы когда-нибудь придем к его обсуждению», — отметил Зеленский.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в апреле 2014 года. Украинские власти инициировали силовую операцию против самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, которые объявили независимость от Киева после смены центральной власти

В апреле 2014 года Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР, которые провозгласили независимость после госпереворота на Украине. Минские соглашения предусматривают прекращение огня, обмен пленными, конституционную реформу для укрепления особого статуса районов Донецкой и Луганской областей, и еще некоторые другие пункты.