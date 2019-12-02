Экономические трудности США обернулись кражей сирийской нефти — эксперт

Дамаск не потерпит воровства нефтяных богатств Сирии. Об этом в комментарии «ПолитЭксперту» заявил главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев. По его словам, Вашингтон «устами Трампа» сказал, что США хотят контролировать все сирийские нефтегазовые месторождения в центре и на северо-востоке страны. Цель — реализовывать нефть точно так же, как это делали боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).

«Американцы путем получения нефти обретают дополнительные средства для поддержки армии и местных боевиков», — считает Владимир Васильев.

Администрация бывшего американского лидера Барака Обамы не только исходила из принципа смены режима, но и хотела сместить президента Сирии Башара Асада. Позже Вашингтон взял курс на «расчленение» САР, а сейчас США возобновляют гнетущую политику Обамы, продолжил Васильев. У США сохраняются серьезные экономические трудности, поэтому захват сирийских нефтегазовых объектов — некий перевод американской армии на самоокупаемость.

«Это черная касса! Каким образом все эти деньги распределяются, неизвестно. На самом деле сюда встроена коррупционная схема — один доллар на обеспечение армии, один — политикам в карман», — резюмировал Васильев.

Федеральное агентство новостей обнародовало вторую часть масштабного расследования о поддержке США боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Пока САР и сирийцы находятся в кризисе и борются за свободу, Вашингтон перебрасывает американский военный контингент ближе к нефтегазовым месторождениям.

Ранее ФАН опубликовало результаты расследования о связи журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, которого спонсирует беглый олигарх Михаил Ходорковский, с боевиками.