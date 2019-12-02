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ФСИН опровергла слухи о ВИЧ-инфицированных сокамерниках Захарченко

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 «Аэрофлот» перестанет информировать пассажиров о начале посадки на рейс при помощи SMS

«Аэрофлот» перестанет информировать пассажиров о начале посадки на рейс при помощи SMS
Лидеры фракций Рады хотят встретиться с Зеленским перед саммитом «нормандской четверки»

Лидеры фракций Рады хотят встретиться с Зеленским перед саммитом «нормандской четверки»

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12:59   2 Декабря 2019
Россия

Россияне потратили более 22 миллиардов рублей за три дня «Черной пятницы»

Россияне потратили более 22 миллиардов рублей за три дня «Черной пятницы»

Россияне потратили более 22 миллиардов рублей за три дня «Черной пятницы», таковы итоги нескольких дней распродаж. Как рассказал  президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, по сравнению с прошлым годом, россияне потратили во время акции на 30 процентов больше денег, чем годом ранее.

По словам Соколова, в минувшем году в «Черную пятницу» россияне потратили 17,4 миллиарда рублей, в этом — порядка 22,3 миллиарда, таким образом прошлогодний рекорд побит. Чаще всего соотечественники покупали бытовую технику и электронику. Кроме того, россияне приобретали смартфоны и активно бронировали отели со скидкой на предстоящие выходные или каникулы, передает ТАСС. Средний чек покупки составлял 1039 рублей. 

Отмечается, что акция с распродажами «Черная пятница» прошла в России в седьмой раз. 

Ранее эксперты назвали список российских регионов, жители которых активнее остальных закупались товарами. В топ попали Москва, Петербург и Ленобласть, а также ряд других субъектов РФ. 

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Автор: Ольга Воскресенская
#россия #общество #черная пятница

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