Россияне потратили более 22 миллиардов рублей за три дня «Черной пятницы», таковы итоги нескольких дней распродаж. Как рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов, по сравнению с прошлым годом, россияне потратили во время акции на 30 процентов больше денег, чем годом ранее.

По словам Соколова, в минувшем году в «Черную пятницу» россияне потратили 17,4 миллиарда рублей, в этом — порядка 22,3 миллиарда, таким образом прошлогодний рекорд побит. Чаще всего соотечественники покупали бытовую технику и электронику. Кроме того, россияне приобретали смартфоны и активно бронировали отели со скидкой на предстоящие выходные или каникулы, передает ТАСС. Средний чек покупки составлял 1039 рублей.

Отмечается, что акция с распродажами «Черная пятница» прошла в России в седьмой раз.

Ранее эксперты назвали список российских регионов, жители которых активнее остальных закупались товарами. В топ попали Москва, Петербург и Ленобласть, а также ряд других субъектов РФ.