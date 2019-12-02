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ФСИН опровергла слухи о ВИЧ-инфицированных сокамерниках Захарченко

ФСИН опровергла слухи о ВИЧ-инфицированных сокамерниках Захарченко

 «Аэрофлот» перестанет информировать пассажиров о начале посадки на рейс при помощи SMS

«Аэрофлот» перестанет информировать пассажиров о начале посадки на рейс при помощи SMS
Лидеры фракций Рады хотят встретиться с Зеленским перед саммитом «нормандской четверки»

Лидеры фракций Рады хотят встретиться с Зеленским перед саммитом «нормандской четверки»

 Зеленский заявил о несогласии с минскими соглашениями

Зеленский заявил о несогласии с минскими соглашениями

Военный эксперт сравнил сотрудничество ИГ* и США в Сирии с сюжетом «Крепкого орешка»

Военный эксперт сравнил сотрудничество ИГ* и США в Сирии с сюжетом «Крепкого орешка»

 США используют курдских радикалов в виде «карманных террористов» в Сирии — эксперт

США используют курдских радикалов в виде «карманных террористов» в Сирии — эксперт
13:11   2 Декабря 2019
Весь мир

МИД ФРГ выступает за «окно диалога» с Россией

МИД ФРГ выступает за «окно диалога» с Россией

Берлин, в рамках текущих решений НАТО, выступает за «Окно диалога» с Россией. Об этом в понедельник заявил госминистр в МИД Германии Нильс Аннен, слова которого приводит РИА Новости.

«Рука НАТО в сторону России остается протянутой. В рамках текущих решений НАТО Германия выступает за то, чтобы сохранять окно диалога с Россией открытым и сделать переговоры предметными. Но Россия также должна внести свой вклад в это», - сообщил Аннен, в частности.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил журналистам, что в ходе запланированной на 3-4 декабря встрече лидеров стран-членов НАТО, планируется поднять вопрос координации политики в отношении России и ситуации, сложившейся после распада Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

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Автор: Александр Люблинский
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