МИД ФРГ выступает за «окно диалога» с Россией

Берлин, в рамках текущих решений НАТО, выступает за «Окно диалога» с Россией. Об этом в понедельник заявил госминистр в МИД Германии Нильс Аннен, слова которого приводит РИА Новости.

«Рука НАТО в сторону России остается протянутой. В рамках текущих решений НАТО Германия выступает за то, чтобы сохранять окно диалога с Россией открытым и сделать переговоры предметными. Но Россия также должна внести свой вклад в это», - сообщил Аннен, в частности.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил журналистам, что в ходе запланированной на 3-4 декабря встрече лидеров стран-членов НАТО, планируется поднять вопрос координации политики в отношении России и ситуации, сложившейся после распада Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).