ИГ* научилось основам информационной войны с подачи США — Федоров

Депутат Государственной думы Евгений Федоров уверен, что запрещенное в России «Исламское государство»* — это часть военной кампании Вашингтона на сирийской территории. Он выразил такое мнение в беседе с «iReactor».

«ИГИЛ* — это и есть США. Для того, чтобы американцам держать однополярную империю, то есть одно фактически государственное образование в мире, им надо, чтобы на местах постоянно присутствовала военная сила», — заметил он.

Поскольку Штаты не могут иметь собственные колонии, которыми раньше повсеместно владели Великобритания и Франция, они создали их «аналог» — ИГ*, «Аль-Каиду»* (запрещена в России) и другие террористические группировки. Бандформирования решают поставленную американцами задачу на расстоянии, пояснил парламентарий. В замен Вашингтон открыто финансирует боевиков, поставляет оружие, предоставляет инструкторов и руководство.

«В том числе и информационные войны и так называемая пропаганда, которые есть в каждой армии мира, — это обычные воинские компоненты. Они присутствуют и там — это американские войска вот в таком виде», — подытожил Федоров.

Ранее «Федеральное агентство новостей» опубликовало расследование «MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству»*. Оно стало второй частью проекта, в котором первая — «Либеральные журналисты РФ работают на ИГ»* с корреспондентом «Новой газеты» Денисом Коротковым, что называется, в «главных ролях». В расследовании ФАН пришел к выводу, что Вашингтон и ИГ* работают заодно. Штаты обучают террористов вести информационные войны, а их связующим звеном являются курдские боевики.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещена на территории России.