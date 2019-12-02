Рекордное число россиян посетило Турцию

Число российских туристов, посетивших Турцию за девять месяцев 2019 года, составило 6,7 миллиона человек. Таковые данные министерства культуры и туризма страны. Это абсолютный рекорд, который на 16,9% превышает аналогичный показатель 2018 года.

Всего Турцию с января по октябрь посетили 40,7 миллиона туристов. Это на 14,3% выше, чем за 10 месяцев минувшего года.

Россияне лидируют среди иностранных туристов, прибывших в Турцию. На втором месте граждане Германии (4,6 миллиона), на третьем — Великобритании (2,4 миллиона) и Болгарии (2,3 миллиона).

Кроме того, доходы Турции от туризма выросли на 22% и достигли 14,31 миллиарда долларов. По статистике, расходы одного туриста в стране в среднем составляют 649 долларов (41,8 тысячи рублей).