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ФСИН опровергла слухи о ВИЧ-инфицированных сокамерниках Захарченко

ФСИН опровергла слухи о ВИЧ-инфицированных сокамерниках Захарченко

 «Аэрофлот» перестанет информировать пассажиров о начале посадки на рейс при помощи SMS

«Аэрофлот» перестанет информировать пассажиров о начале посадки на рейс при помощи SMS
Лидеры фракций Рады хотят встретиться с Зеленским перед саммитом «нормандской четверки»

Лидеры фракций Рады хотят встретиться с Зеленским перед саммитом «нормандской четверки»

 Зеленский заявил о несогласии с минскими соглашениями

Зеленский заявил о несогласии с минскими соглашениями

Военный эксперт сравнил сотрудничество ИГ* и США в Сирии с сюжетом «Крепкого орешка»

Военный эксперт сравнил сотрудничество ИГ* и США в Сирии с сюжетом «Крепкого орешка»

 США используют курдских радикалов в виде «карманных террористов» в Сирии — эксперт

США используют курдских радикалов в виде «карманных террористов» в Сирии — эксперт
12:47   2 Декабря 2019
Россия

Рекордное число россиян посетило Турцию

Рекордное число россиян посетило Турцию

Число российских туристов, посетивших Турцию за девять месяцев 2019 года, составило 6,7 миллиона человек. Таковые данные министерства культуры и туризма страны. Это абсолютный рекорд, который на 16,9% превышает аналогичный показатель 2018 года.

Всего Турцию с января по октябрь посетили 40,7 миллиона туристов. Это на 14,3% выше, чем за 10 месяцев минувшего года.

Россияне лидируют  среди иностранных туристов, прибывших в Турцию. На втором месте граждане Германии (4,6 миллиона), на третьем — Великобритании (2,4 миллиона) и Болгарии (2,3 миллиона).

Кроме того, доходы Турции от туризма выросли на 22% и достигли 14,31 миллиарда долларов. По статистике, расходы одного туриста в стране в среднем составляют 649 долларов (41,8 тысячи рублей).

 

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Автор: Арсений Аскольский
#турция

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