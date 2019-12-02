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ФСИН опровергла слухи о ВИЧ-инфицированных сокамерниках Захарченко

ФСИН опровергла слухи о ВИЧ-инфицированных сокамерниках Захарченко

 «Аэрофлот» перестанет информировать пассажиров о начале посадки на рейс при помощи SMS

«Аэрофлот» перестанет информировать пассажиров о начале посадки на рейс при помощи SMS
Лидеры фракций Рады хотят встретиться с Зеленским перед саммитом «нормандской четверки»

Лидеры фракций Рады хотят встретиться с Зеленским перед саммитом «нормандской четверки»

 Зеленский заявил о несогласии с минскими соглашениями

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12:36   2 Декабря 2019
Весь мир

Си Цзиньпин назвал «Силу Сибири» важным этапом взаимодействия РФ и Китая

Си Цзиньпин назвал «Силу Сибири» важным этапом взаимодействия РФ и Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал газопровод «Сила Сибири» важным этапом взаимодействия РФ и Китая. Об этом он заявил во время телемоста по открытию газопровода.

По словам Си Цзиньпина, газопровод стал важным промежуточным результатом и началом нового этапа взаимодействия между Пекином и Москвой. Председатель КНР заявил, что сейчас при эксплуатации "Силы Сибири" важно обеспечить безопасность, надежность и экологичность.

«Важно уделять особое внимание охране окружающей среды, бережно относиться к эксплуатации ресурсов», — заявил Си Цзиньпин. 

По словам председателя КНР, развитие российско-китайских отношений является приоритетом для обеих государств. 

Также в ходе телемоста президент РФ Владимир Путин заявил, что запуск газопровода выведет отношения между Россией и Китаем на новый уровень. 

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Автор: Ольга Воскресенская
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