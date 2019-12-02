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12:32   2 Декабря 2019
Россия

КПРФ списывает Навального со счетов как «отработанный материал»

КПРФ списывает Навального со счетов как «отработанный материал»

Руководству КПРФ отныне не нравится слишком тесная дружба и сотрудничество фракции в МГД с Алексеем Навальным и его сотрудниками из признанного иноагентом ФБК. После того, как депутат Елена Шувалова собрала скандальный круглый стол с участием Навального и Соболь в своем кабинете вопреки требованию руководителя фракции Николая Зубилина, отозвавшего заявление на зал, и многие коммунисты высказались негативно о подобной практике, появился особый внутрипартийный приказ.

Текст выложил TG-канал «Кремлевская прачка», со ссылкой на депутата МГД от коммунистов Павла Тарасова, который также не разделяет восторгов товарища Шуваловой от перспективы работы с Навальным.

КПРФ списывает Навального со счетов как «отработанный материал»

В постановлении президиума МГО КПРФ «Об ответственности депутатов Мосгордумы, избранных от КПРФ, за действия, идущие вразрез с партийными решениями» говорится, что впредь коммунистам не стоит забывать о внутрипартийной дисциплине, интересах избирателей и партии, которая их выдвинула, а нарушителям пригрозили наказаниям. Упомянули и круглый стол, и голосование вразрез с решением партии, которое ранее обсудили, призвав провести разъяснительную работу.

«В связи с этим, президиум КРК МГО КПРФ считает необходимым проведение в ближайшее время разъяснительной работы с депутатами о негативных последствиях подобных действий, повышении ответственности за выполнение взятых на себя обязательств. Депутатам необходимо помнить, что они избраны с помощью КПРФ и несут полную ответственность перед партией и избирателями за свои действия», - говорится в документе. 

Среди тех, кому не по нраву шуваловская установка тесно сотрудничать с Навальным и прочей «не красной» оппозицией, есть и рядовые партийцы, приходящие с гневными комментариями в соцсети депутата, и действующие политики. Елена Шувалова уверяет, что отзыв заявления на круглый стол - это «предательство» со стороны Зубрилина, но руководство партии не спешит соглашаться.

КПРФ списывает Навального со счетов как «отработанный материал»

Мало кто удивляется очередному расколу в рядах КПРФ – ни одна большая партия не может похвастаться единством мнений по всем вопросам. Но многие указывают, что дружбе Навального и московской фракции коммунистов действительно пришел конец: он сыграл свою роль, да и коммунисты сполна расплатились уже за медийную поддержку во время выборов. Если Елена Шувалова считает иначе – партии проще будет избавиться от нее, а не рисковать ради Навального и компании своим положением и электоратом. Вторая по величине в стране партия, системная оппозиция с патриотической повесткой, не может заключать прочные союзы с откровенными маргиналами, признанными иноагентами – избиратели и «красная» молодежь из числа самих КПРФ-овцев такого точно не поймут.

Если союз с не попавшими в парламент представителями оппозиции, который так долго обсуждали, оказался больше не нужен КПРФ, Навальному придется искать другой локомотив, чтобы хоть как-то протащить своих в московскую политику. Хотя бы в качестве участников круглых столов и прочих мероприятий для широкого круга общественников. Будет интересно понаблюдать, кто следующим в Мосгордуме пригласит его и Соболь на встречу – полномочия собирать заседания и круглые столы есть у всех 45 депутатов.

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Автор: Игорь Каркаров
#кпрф #навальный #мосгордума

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