Запуск «Силы Сибири» выведет отношения РФ и КНР на новый уровень, уверен Путин

Запуск «Силы Сибири» выведет отношения России и Китая на новый уровень, уверен президент РФ Владимир Путин во время телемоста по открытию объекта.

Путин отметил знаковость начала поставок в Китай российского трубопроводного газа на фоне 70-летия с момента установления дипломатических отношений Москвы и Пекина. По мнению российского лидера, этот шаг выведет взаимодействие в энергетике на качественно новый уровень. Кроме того, сотрудничество приблизит Россию и Китай к достижению плана по доведению двустороннего товарооборота до 200 миллиардов долларов в год к 2024 году.

Напомним, на минувшей неделе «Газпром» объявил, что полностью готов к поставкам газа в Китай через «Силу Сибири». В 2014 году компания подписала с китайской CNPC договор о строительстве газопровода. Магистраль с производительностью 38 миллиардов кубометров в год будет поставлять газ с месторождений Восточной Сибири в Китай и на внутренний рынок РФ.