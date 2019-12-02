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12:44   2 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Зеленский на саммите в Париже хочет обсудить транзит российского газа

Зеленский на саммите в Париже хочет обсудить транзит российского газа

Украинский президент Владимир Зеленский допустил, что на встрече с российским лидером Владимиром Путиным на полях саммита «Нормандской четверке» 9 декабря в Париже может поднять вопрос заключения долгосрочного договора на транзит газа.

Об этом президент Украины заявил в понедельник в интервью французскому изданию Le Mond.

«Транзит газа ежегодно приносит нам от 2,5 до 3 миллиардов долларов. Несмотря на заявления наших партнеров, это не только экономический, но и политический вопрос. Мы надеемся подписать с РФ соглашение о транзите газа на 10 лет. Я хочу отделить эту тему от Донбасса, но вопрос может быть поднят в ходе саммита в Париже», - сказал Зеленский.

При этом он добавил, что продолжение строительства российского газопровода «Северный поток – 2» вызывает у него беспокойство.

«По этому вопросу я не имею власти над европейскими лидерами. Я могу лишь рассчитывать на помощь США, которые нас поддерживают», - отметил Зеленский.

Напомним, лидеры «Нормандской четверки» - России, Франции, Германии и Украины проведут 9 ноября встречу в Париже, на которой обсудят возможные пути урегулирования украинского кризиса.

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Автор: Александр Люблинский
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