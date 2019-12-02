Использование смертников показало истинный характер ПНС Ливии — военный эксперт

Миру плевать, что происходит в Ливии, заявил главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя ликвидацию террористов-смертников из ПНС Ливии силами Ливийской национальной армии (ЛНА).

Напомним, что Вооруженные силы ЛНА в районе ас-Саадия уничтожили двух смертников, работавших на так называемое Правительство национального согласия Ливии. По данным из их Twitter-аккаунта, террористы хотели миновать опорный пункт на гражданской машине. Согласно информации микроблога «Ливия — это срочно», взрывчатка была в рюкзаках джихадистов.

Военный эксперт выразил уверенность, что мировому сообществу «наплевать, что на самом деле творится в Ливии». Он напомнил, что именно НАТО поддержало свержение законного правительства, помогая террористам.

«И сегодня Запад поддерживает террористов ПНС. Таковы современные реалии», — заявил он в комментарии «Федеральному агентству новостей».

Использование террористов-смертников в очередной раз доказало, что возглавляющий ПНС Ливии Файез Саррадж работает через неконвенциональные, террористические методы.

«Он использует террористов и наемников со всего света. Для ответственных сил ситуация в Ливии понятна. Но в практическом плане тот факт, что мы снова и абсолютно обоснованно повесим на ПНС ярлык «Террористы», ситуацию не изменит», — подытожил Коротченко.

Западные силы в 2001 году раскололи Ливию, свергнув легитимного главу Муаммара Каддафи. Так, Запад стал контролировать так называемое Правительство национального согласия, члены которого тесно связаны с ИГ*, «Аль-Каидой»* и «Братьями-мусульманами»* (террористические группировки, запрещенные в России). Законность так называемого ПНС признают лишь 12 государств-участников ООН.

В 2014 году Ливийская национальная армия во главе с Халифой Хафтаром начала антитеррористическую операцию в стране. В апреле текущего года ЛНА перешла к освобождению Триполи от террористов ПНС Ливии. По утверждениям ряда СМИ, в борьбе с боевиками армии Хафтара помогает ЧВК «Вагнера», однако эти данные так и не нашли подтверждения.

* «Исламское государство» (ИГ), «Аль-Каида», «Братья-мусульмане» — террористические организации, запрещены на территории России.