Член Совета по безопасности и внешней политике администрации президента Турции Исмаил Сафи назвал исключительно техническим вопросом дату приобретения Анкарой второго полка российских систем С-400. По его словам, покупка случится не слишком поздно, передает РИА Новости.

«Дата приобретения второго комплекта С-400 является исключительно техническим вопросом», — сказал Исмаил Сафи.

РФ в 2019 году поставила Турции четыре дивизиона С-400 на 2,5 миллиарда долларов. Контракт предполагает также опцион на еще один полковой комплект. Однако поставки новейших российских систем вызвали кризис в отношениях Анкары с Вашингтоном.

Турецкий лидер отмечал, что C-400 полностью введут в действие в апреле 2020 года. США потребовали отказаться от сделки и купить американские комплексы Patriot. Вашингтон пригрозил Анкаре, что задержит или вообще отменит продажу новейших истребителей F-35. Турция не пошла на уступки.

В октябре стартовала турецкая антитеррористическая операция «Источник мира» в Сирии. Цель — освободить от курдских боевиков зоны вдоль границы САР с Турцией. Позже российский и турецкий лидеры заключили меморандум по урегулированию ситуации в Сирии. Вместе с тем, документ игнорируют курдские бандформирования, которые оттягивают наступление мира в САР.

Ранее Федеральное агентство новостей обнародовало результаты расследования о связи журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова, которого спонсирует беглый олигарх Михаил Ходорковский, с боевиками. Позже ФАН опубликовало свидетельские показания, которые подтвердили участие США в создании, поддержке и финансировании боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ). Выяснилось, что американские инструкторы не только тренировали террористов, но и поддерживали боевиков беспилотниками, поставляли оружие и ввозили в САР сотни наемников в обмен на нефть.