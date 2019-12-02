Назван список регионов РФ, жители которых активно закупались в «Черную пятницу»

Назван список регионов, жители которых активнее остальных совершали покупки в период распродаж, так называемую «Черную пятницу». Как пишет ТАСС, самыми активными регионами РФ стали Москва, Санкт-Петербург и Ленобласть, на них пришлось около 35 процентов всех заказов по стране.

Кроме того, среди активистов — жители Краснодарского края, Нижегородской, Самарской и Свердловской области, а также Татарстана. Чаще всего товары приобретали россияне в возрасте от 25 до 34 лет, таких было 24 процента. За ними следуют люди постарше — от 35 до 44 лет, они совершили 22 процента от общего числа покупок. Самыми неактивными стали россияне в возрасте 18-24 года и старше 55 лет.

Эксперты отмечают, что в ходе акции мужчины совершали покупки активнее женщин. Чаще всего покупали бытовую технику и электронику, также обувь и одежду. Кроме того, в список попали аксессуары и сумки, автотовары, а также билеты в путешествия и на развлечения.