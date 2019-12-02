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11:59   2 Декабря 2019
Весь мир

Китай ввел антиамериканские санкции, запретив кораблям США входить в Гонконг

Китай ввел антиамериканские санкции, запретив кораблям США входить в Гонконг

Китайская народная республика ввела санкции против США, ограничив деятельность американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановив рассмотрение запросов американских кораблей на заход в Гонконг.

С соответствующим заявлением в понедельник выступила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

«Несмотря на решительные протесты Китая, американская сторона настояла на подписании так называемого закона о правах человека и демократии в Гонконге, что является серьезным нарушением норм международного права и вмешательством во внутренние дела Китая», - сообщил на брифинге представитель внешнеполитического общества.

Китайские власти приняли ответные меры на необоснованные действия США, приостановив рассмотрение запросов на посещение Гонконга военными кораблями и самолетами США, а также введя санкции против International Republican Institute, ряда американских неправительственных организаций Human Rights Watch, National Endowment for Democracy, Freedom House и некоторых других.

«Мы настоятельно призываем США исправить ошибки, прекратить вмешательство в наши внутренние дела. Китай предпримет все необходимые шаги в соответствии с развитием ситуации для защиты стабильности и процветания Гонконга, а также национального суверенитета, безопасности и интересов развития нашей страны», - добавила Хуа Чуньин.

Китай ввел антиамериканские санкции, запретив кораблям США входить в Гонконг 

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Автор: Александр Люблинский
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