Китай ввел антиамериканские санкции, запретив кораблям США входить в Гонконг 

Китайская народная республика ввела санкции против США, ограничив деятельность американской правозащитной организации Human Rights Watch и приостановив рассмотрение запросов американских кораблей на заход в Гонконг.

С соответствующим заявлением в понедельник выступила официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин.

«Несмотря на решительные протесты Китая, американская сторона настояла на подписании так называемого закона о правах человека и демократии в Гонконге, что является серьезным нарушением норм международного права и вмешательством во внутренние дела Китая», - сообщил на брифинге представитель внешнеполитического общества.

Китайские власти приняли ответные меры на необоснованные действия США, приостановив рассмотрение запросов на посещение Гонконга военными кораблями и самолетами США, а также введя санкции против International Republican Institute, ряда американских неправительственных организаций Human Rights Watch, National Endowment for Democracy, Freedom House и некоторых других.