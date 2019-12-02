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11:53   2 Декабря 2019
Россия

Свыше двух тысяч сотрудников борного комбината в Приморье сократят

Свыше двух тысяч сотрудников борного комбината в Приморье сократят

Работники приморского химического комбината «Бор», который производит борную кислоту, получили уведомления о сокращении. Об этом сообщил представитель Федерации профсоюзов края. По его совам, горно-химическая компания, расположенная в Дальнегорске, сократит более двух тысяч сотрудников.

Компания «Бор» третий по величине мировой производитель борной кислоты и боропродуктов​​​. Продукция предприятия стратегически значима для экономической и военной безопасности РФ, атомной промышленности, медицины, электроники, оптики, высокотехнологичного производства.

Однако арбитражный суд Приморского края 30 октября 2019 года признал предприятие несостоятельным и открыл конкурсное производство. На базе банкрота действует Дальнегорский ГОК, 2182 сотрудника которого получили уведомления о сокращении с 1 марта 2020 года.

«Ожидается, что людей трудоустроят на другое предприятие. Сведений о том, что производство в Дальнегорске закроют, нет», — добавили в Федерации.

Сейчас неизвестно, куда именно устроят рабочих. По информации краевой Федерации профсоюзов на лето 2019 года, в «Боре» работали 2,3 тысячи человек.

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Автор: Анатолий Кубарев
#приморье #общество #профсоюз #комбинат

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