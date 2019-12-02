Российские моряки обновят карту Антарктиды во время кругосветной экспедиции

Морскую карту Антарктиды обновят в течение кругосветной экспедиции, которая стартует 3 декабря, сообщили в российском министерстве обороны 2 декабря. Помимо этого, российские моряки уточнят данные морских карт «всех морей и океанов».

В путешествие отправится океанографическое исследовательское судно Балтийского флота «Адмирал Владимирский». Его путь лежит через Балтийское и Северное моря, а также акватории Мирового океана. Ожидается, что корабль посетит ряд иностранных портов, например, Лиссабон и Рио-де-Жанейро. В МО подчеркнули, что экспедиция проводится в тесном взаимодействии с Русским географическим сообществом.

«В ходе экспедиции предусматривается выполнение гидрографических работ в море Беллинсгаузена, материалы которых позволят переиздать российскую навигационную морскую карту INT9172 издания 1998 года», — указал главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов, слова которого привели в пресс-службе Минобороны.

«Кругосветку» проводят в честь 200-летия открытия Антарктиды и 250-летию со дня рождения адмирала Ивана Крузенштерна, в соответствии с решением глав МО генерала армии Сергея Шойгу. Согласно плану, 28 января 2020 года — в день открытие ледяного материка — «Адмирал Владимирский» вместе с судном «Янтарь», который присоединится к нему по ходу следования, пришвартуются к антарктической станции «Беллинсгаузен». Здесь будет проведен ряд памятных мероприятий.