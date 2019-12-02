Медиагруппа «Патриот»
Мы в соц.сетях:
КПРФ списывает Навального со счетов как «отработанный материал»

КПРФ списывает Навального со счетов как «отработанный материал»

 ВЦИОМ выяснил, что каждый второй россиянин доволен жизнью

ВЦИОМ выяснил, что каждый второй россиянин доволен жизнью
Народная милиция ДНР получит новейшие образцы средств радиоэлектронной борьбы

Народная милиция ДНР получит новейшие образцы средств радиоэлектронной борьбы

 Украинский вице-премьер заявил о готовности Киева «принять пару областей» РФ

Украинский вице-премьер заявил о готовности Киева «принять пару областей» РФ
Администрация Эрдогана назвала техническим вопрос даты покупки второго полка С-400

Администрация Эрдогана назвала техническим вопрос даты покупки второго полка С-400

 Си Цзиньпин назвал «Силу Сибири» важным этапом взаимодействия РФ и Китая

Си Цзиньпин назвал «Силу Сибири» важным этапом взаимодействия РФ и Китая
КПРФ списывает Навального со счетов как «отработанный материал»

КПРФ списывает Навального со счетов как «отработанный материал»

 ВЦИОМ выяснил, что каждый второй россиянин доволен жизнью

ВЦИОМ выяснил, что каждый второй россиянин доволен жизнью
Народная милиция ДНР получит новейшие образцы средств радиоэлектронной борьбы

Народная милиция ДНР получит новейшие образцы средств радиоэлектронной борьбы

 Украинский вице-премьер заявил о готовности Киева «принять пару областей» РФ

Украинский вице-премьер заявил о готовности Киева «принять пару областей» РФ
Администрация Эрдогана назвала техническим вопрос даты покупки второго полка С-400

Администрация Эрдогана назвала техническим вопрос даты покупки второго полка С-400

 Си Цзиньпин назвал «Силу Сибири» важным этапом взаимодействия РФ и Китая

Си Цзиньпин назвал «Силу Сибири» важным этапом взаимодействия РФ и Китая
11:35   2 Декабря 2019
Россия

15 тысяч человек погибли в России в ДТП с начала года

15 тысяч человек погибли в России в ДТП с начала года

С начала 2019 года 15 тысяч человек погибли в России в авариях, такова статистика ГИБДД, которую привел заместитель руководителя ведомства Олег Понарьин на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения.

По словам Понарьина, ГИБДД ожидает роста уровня смертности на российских дорогах. Всего с начала года произошло 146 тысяч ДТП, погибли более 15 тысяч человек, более 160 тысяч получили травмы. Замглавы ГИБДД отметил, что цифры приблизительные, но количество аварий и погибших будет увеличиваться, такова неутешительная статистика.

Он также заявил, что шесть процентов погибших в авариях не дожидаются медицинской помощи на местах ДТП. Еще шесть процентов пострадавших умирают по пути в больницу, а за первые сутки после аварии в больницах умирает 16 процентов попавших в ДТП. Олег Понарьин отметил, что итоговые цифры в конце года будут еще больше. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Ольга Воскресенская
#россия #дтп #гибдд #чп

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...