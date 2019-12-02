15 тысяч человек погибли в России в ДТП с начала года

С начала 2019 года 15 тысяч человек погибли в России в авариях, такова статистика ГИБДД, которую привел заместитель руководителя ведомства Олег Понарьин на семинаре по обеспечению безопасности дорожного движения.

По словам Понарьина, ГИБДД ожидает роста уровня смертности на российских дорогах. Всего с начала года произошло 146 тысяч ДТП, погибли более 15 тысяч человек, более 160 тысяч получили травмы. Замглавы ГИБДД отметил, что цифры приблизительные, но количество аварий и погибших будет увеличиваться, такова неутешительная статистика.

Он также заявил, что шесть процентов погибших в авариях не дожидаются медицинской помощи на местах ДТП. Еще шесть процентов пострадавших умирают по пути в больницу, а за первые сутки после аварии в больницах умирает 16 процентов попавших в ДТП. Олег Понарьин отметил, что итоговые цифры в конце года будут еще больше.