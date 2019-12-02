ВЦИОМ выяснил, что каждый второй россиянин доволен жизнью

Около половины россиян заявили, что довольны своей жизнью. Это максимальное значение за прошедший год. Противоположного мнения придерживаются 22% опрошенных.

Таковы данные опроса, опубликованного на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в понедельник, 2 декабря.

Частично удовлетворены жизнью еще четверть россиян (25%).

Позитивно оценивают ситуацию в России более половины опрошенных (57%), порядка 35% заявляют об обратном. В будущее четверть россиян (25%) смотрит с оптимизмом, 25% опрошенных уверены, что через год их жизнь станет лучше, чем сейчас. Еще 41% думают, что ничего не изменится и 23% считают, что жизнь станет хуже.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 30-31 октября текущего года. В нем участвовали россияне от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке. Число респондентов — 1600 человек.

Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.