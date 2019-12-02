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12:23   2 Декабря 2019
Россия

ВЦИОМ выяснил, что каждый второй россиянин доволен жизнью

ВЦИОМ выяснил, что каждый второй россиянин доволен жизнью

Около половины россиян заявили, что довольны своей жизнью. Это максимальное значение за прошедший год. Противоположного мнения придерживаются 22% опрошенных.

Таковы данные опроса, опубликованного на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в понедельник, 2 декабря.

Частично удовлетворены жизнью еще четверть россиян (25%).

Позитивно оценивают ситуацию в России более половины опрошенных (57%), порядка 35% заявляют об обратном. В будущее четверть россиян (25%) смотрит с оптимизмом, 25% опрошенных уверены, что через год их жизнь станет лучше, чем сейчас. Еще 41% думают, что ничего не изменится и 23% считают, что жизнь станет хуже.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 30-31 октября текущего года. В нем участвовали россияне от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по случайной выборке. Число респондентов — 1600 человек.

Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#россия

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