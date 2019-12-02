«Почта России» хочет запустить пиар-кампанию в Сети за полмиллиона рублей

«Почта России» объявила тендер на рекламную интернет-кампанию стоимостью 443,4 миллиона рублей. Об этом свидетельствуют материалы, опубликованные на сайте госзакупок 2 декабря.

Заявку на участие можно подать до 17 декабря, итоги конкурса будут известны уже 20 декабря. Подчеркивается, что услуги должны быть оказаны в полном объеме с момента заключения контракта по 30 июня 2020 года.

«Оказание услуг по информированию физических и юридических лиц РФ о доступных услугах «Почты России», существующих и внедряемых, в том числе мобильного приложения и других цифровых продуктах, с помощью сети интернет», — гласит описание тендера.

В техническом задании, в частности, указано, что исполнитель обязуется сделать минимум шесть видео о «Почте России». В их числе не менее трех роликов должны рассказывать о предоставляемых продуктах и услугах. Более того, в них должен сняться минимум один знаменитый человек с более миллионом подписчиков в Instagram, а также уровнем пониже — 200+ тысяч фолловеров в соцсети.