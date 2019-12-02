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11:23   2 Декабря 2019
Россия

Матвиенко соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкальском крае

Матвиенко соболезнует семьям погибших в ДТП в Забайкальском крае

Погибли 19 человек, в том числе водитель, еще 21 пассажир пострадали. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко соболезнует семьям погибших в ДТП с автобусом Забайкальском крае. Об этом говорится в телеграмме, которую Матвиенко направила на имя краевого губернатора Александра Осипова.

Автобус дальнего следования Kia Granbird сообщением Чита — Сретенск упал с моста через реку Куэнгу днем в воскресенье, 1 декабря​​​. На месте случившегося продолжают работать следователи и криминалисты краевого СУ СКР. Устанавливают детали и причины случившегося. Возбудили уголовное дело.

«Глубоко опечалена известием о страшной аварии, произошедшей с пассажирским автобусом», — сообщила Матвиенко.

По ее слова, трагедия повлекла человеческие жертвы и безвременно оборвала жизни людей. Спикер СФ пожелала скорейшего выздоровления пострадавшим.

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Автор: Анатолий Кубарев
#дтп #автобус #пассажиры #забайкальский край

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