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Народная милиция ДНР получит новейшие образцы средств радиоэлектронной борьбы

Народная милиция ДНР получит новейшие образцы средств радиоэлектронной борьбы

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11:16   2 Декабря 2019
Ближнее зарубежье

Народная милиция ДНР получит новейшие образцы средств радиоэлектронной борьбы

Народная милиция ДНР получит новейшие образцы средств радиоэлектронной борьбы

Народная милиция ДНР получит новейшие образцы средств радиоэлектронной борьбы, которые помогут противодействовать подрывной деятельности вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба УНМ ДНР.

В течение четырех с лишним лет профильные специалисты Донбасса разрабатывали и создавали опытные образцы изделий, которые стали основой для радиоэлектронной борьбы. Чтобы бороться с украинскими беспилотниками, народная милиция ДНР получит комплекс «Террикон – М2Н», который может подавлять широко используемые противником беспилотники «Фантом», «Мэйвик», «People’s Drone», «Лелека», «Фурия», и «Сокол». 

В Народной милиции ДНР отметили, что сейчас также проходит активные испытания автоматизированная станция помех «Тритон». Она необходима для обнаружения и радиоэлектронного подавления мобильных станций спутниковой связи и базовых станций систем сотовой связи.

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Автор: Ольга Воскресенская
#украина #днр #политика

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