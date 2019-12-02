Народная милиция ДНР получит новейшие образцы средств радиоэлектронной борьбы, которые помогут противодействовать подрывной деятельности вооруженных сил Украины. Об этом сообщает пресс-служба УНМ ДНР.

В течение четырех с лишним лет профильные специалисты Донбасса разрабатывали и создавали опытные образцы изделий, которые стали основой для радиоэлектронной борьбы. Чтобы бороться с украинскими беспилотниками, народная милиция ДНР получит комплекс «Террикон – М2Н», который может подавлять широко используемые противником беспилотники «Фантом», «Мэйвик», «People’s Drone», «Лелека», «Фурия», и «Сокол».

В Народной милиции ДНР отметили, что сейчас также проходит активные испытания автоматизированная станция помех «Тритон». Она необходима для обнаружения и радиоэлектронного подавления мобильных станций спутниковой связи и базовых станций систем сотовой связи.