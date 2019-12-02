Власти Сретенского района Забайкалья ввели режим ЧС после смертельного ДТП с автобусом

Режим Чрезвычайной ситуации был введен в Сретенском районе Забайкальского края в понедельник в связи с автокатастрофой, в ходе которой погибли 19 человек и 21 человек. пострадал.

По словам главы района Алексея Закурдаева, режим ЧС был введен в связи с тем, что и погибшие и пострадавшие в ДТП с автобусом – это жители нескольких поселений Сретенского района.

«Нужно решать много организационных вопросов, связанных с погребением, доставкой родственников к пострадавшим и так далее», - добавил Закурдаев.

Ранее сообщалось, что районная администрация после ДТП с автобусом в Забайкалье организовала две комиссии, одна из которых возьмет на себя оказание юридической помощи пострадавшим и семьям погибших, а вторая – компенсационными выплатами.