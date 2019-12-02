Учредителя фонда «Общество защиты Интернета» уличили в казнокрадстве

Фонд защиты национальный ценностей (ФЗНЦ) прокомментировал проведение «первой независимой конференции» по теме свободы в Рунете, которую организует фонд «Общество защиты Интернета» (ОЗИ) 7 декабря в Москве. В «Манифесте» ОЗИ, размещенном на сайте фонда, главной целью указывается «защита Интернета в России от цензуры, избыточного регулирования, административного произвола».

Редакция сайта ОЗИ, подбирает только новости, где упомянуты гипотетические нарушения со стороны власти, но никогда не критикует частные корпорации, отмечает ФЗНЦ. Информационные партнеры ОЗИ — только оппозиционные СМИ с соответствующей аудиторией.

ОЗИ в 2015 году основали в 2015 году соратник Алексея Навального Леонид Волков и председатель Либертарианской партии Сергей Бойко. Никаких отчетов о финансовой деятельности на сайте организации нет, хотя кнопка «Пожертвовать» внизу страницы есть.

ФЗНЦ выяснил, что ОЗИ зарегистрирован в Екатеринбурге имя Михаила Климарева, который владеет компании ООО «Фрии Вай-Фай». В 2016 году компания выиграла конкурс на получение гранта на два миллиона рублей у Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Это государственное НКО, созданное Правительством РФ.

Компания Климарева получила деньги фактически из федерального бюджета, подчеркивает ФЗНЦ в пресс-релизе. Руководство «Фрии Вай-Фай» потребовало у НКО предоплату в миллион рублей. Первый транш вскоре был переведен на счета фирмы, но ее представители не провели никакие работыи не предоставили отчет. За этим последовали долгие суды, по итогам которых в апреле столичный Арбитражный суд постановил расторгнуть договор и взыскать с «Фрии Вай-Фай» один миллион рублей.

Согласно информации в Банке данных исполнительных производств ФССП, «Фрии Вай-Фай» до сих пор не выплатила сумму, указанную в исполнительном листе.