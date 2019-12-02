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11:11   2 Декабря 2019
Россия

Уборка снега в Петербурге продолжается во всех районах

Уборка снега в Петербурге продолжается во всех районах

Ночной снегопад, начавшийся еще утром 1 декабря, принес на улицы Санкт-Петербурга большое количество осадков. Коммунальные и дорожные службы работают в круглосуточном режиме в несколько смен, сообщили «Невские новости».

Так, по всему городу снегоуборочные работы велись ночью и продолжились утром, чтобы обеспечить горожанам безопасность и удобство. Как напомнило агентство, за деятельностью коммунальщиков можно понаблюдать в онлайн-режиме через интерактивную карту.

Кроме этого, районные администрации в подробностях рассказали о ночной подготовке Северной столицы к новой рабочей неделе, пишут «Невские новости». В Василеостровском районе на улицы вышли 45 снегоуборочных машин и 240 дворников, а в Выборгском — 56 единиц техники и более 750 рабочих. В последнем за выполнением задачи лично следит глава образования Валерий Гарнец.

 

Разнообразной техникой пользовались в Кировском районе, где дворники также используют соль для предотвращения гололеда. По улицам Красносельского курсировали 45 спецмашин. Местная администрация мобилизовала все обслуживающие организации и жилищное агентство, работа проходила в две смены. В Кронштадте главные улицы обработали смесью песка и соли, как и в Курортном районе, где антигололедной смесью обсыпали все перекрестки и остановки.

Уборка снега в Петербурге продолжается во всех районах

Уборка снега в Петербурге продолжается во всех районах

Уборка снега в Петербурге продолжается во всех районах

Сотрудники управляющих компаний Московского района убирают дворовые территории. Глава Невского района Алексей Гульчук лично следил за чисткой и обработкой дворов, проездов и подходов к парадным. На линию выпустили почти полтысячи дворников и более полусотни единиц техники. 

22 трактора, 17 пескоразбрасывателей, девять погрузчиков, четыре самосвала и порядка 200 человек избавлялись от снега в Петродворцовом районе. Фрунзенский район отличился специальной бригадой, проверяющей ливневки и люки на случай оттепели. Здешняя администрация уже заключила договоры на вывоз и утилизацию снега, а также разработала план первоочередной уборки.

Наконец, сотрудники служб Центрального района сделали основной упор на предупреждение гололеда. Здесь также мобилизовали дополнительную технику и сотрудников из первой, второй, третьей и четвертой жилищно-коммунальных служб.

 

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Автор: Анна Манц
#петербург #уборка #снег #снегопад

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