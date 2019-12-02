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10:31   2 Декабря 2019
Россия

Синоптики рассказали о «пятнистых» осадках в декабре

Синоптики рассказали о «пятнистых» осадках в декабре

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде на декабрь. По его словам, осадки будут носить неравномерный характер.

Вильфанд отметил, что на 40% территории России погода ожидается аномально теплая. Это касается Северо-Западного федерального округа, Приволжского округа, запада Центрального округа, Урала и Сибири.

Однако синоптик подчеркнул, что россиян ожидают перепады температуры. Распределение осадков будет «пятнистое»: в некоторых регионах России, например на юге России и Северном Кавказе, а также в Центральном Черноземье, на средней и нижней Волге и Южном Урале прогнозируется дефицит осадков, а в Иркутске, Барнауле, Томской области и в Красноярске, Кемерово, Братске осадки будут избыточными.

«Будет скачкообразно меняться температура», — рассказал метеоролог.

 

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Автор: Арсений Аскольский
#погода #зима

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