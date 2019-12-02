Выпуск золота в России с начала года вырос более чем на десять процентов

Российские предприятия произвели почти 270 тонн золота, по предварительным данным, следует из материалов Союза золотопромышленников России.

Отмечается, что это относится к драгоценному металу, который был добыт и получен по итогам попутного производства в период с января по сентябрь. В частности сюда входит переработка отходов, лома и концентратов. Согласно документам, в аналогичный период прошлого года показатель был на 10,92 процента меньше, чем за десять месяцев 2019 года.

Компании «Полюс», Petropavlovsk, Nordgold и ХК «Селигдар», как указали в Союзе, обеспечили наибольшую часть прироста. В основном, эти компании увеличили производство и вышли на новые месторождения.

Согласно прогнозу Союза золотопромышленников, общее производство драгоценного метала к концу 2019 года вырастит более чем на шесть процентов до 350 тонн.