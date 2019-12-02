Аналог лекарства для больных муковисцидозом разработали в подмосковной Дубне

Компания «ПСК Фарма» может стать поставщиком первого отечественного дженерика антибиотика «Колистин», необходимого для больных муковисцидозом, сообщил телеканал «360».

Напомним, что зарубежное лекарство пропало с полок российских аптек из-за того, что производителю «невыгодно» поставлять его в Россию. В самой же стране аналогов препарату нет, однако ситуация скоро должна измениться. Так, специалисты «ПСК Фарма» — резидента ОЭЗ «Дубна» — уже разработали колистиметат натрия, осталось пройти государственную регистрацию.

Глава отдела маркетинга и продаж фармацевтической компании Денис Новаковский в беседе с «360» отметил, что сотрудники «очень серьезно продвинулись в этом направлении». Этим летом организация договорилась с Московской областью на инвестирование разработки и производства 26 препаратов, среди которых аналог «Колистина».

«Препарат разработан, и мы готовимся к подаче на регистрацию в Минздрав в самое ближайшее время… В процессе регистрации каждый препарат проходит обязательную экспертизу качества. Минздрав строго контролирует данный процесс», — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, стандартный срок регистрации — минимум восемь месяцев, однако в данном случае его могут уменьшить. Само производство будет располагать в Дубне, Московская область.

Напомним, что муковисцидоз — это генетическое заболевание, к тому же смертельное. Согласно данным на 2017 год, три тысячи россиян страдают им. Отмечается, что единственным способом продления жизни пациентов остается грамотное лечение, которое невозможно без антибиотика «Колистин».