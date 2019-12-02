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Российским дельфинариям могут запретить держать китообразных – белух и касаток

Российским дельфинариям могут запретить держать китообразных – белух и касаток

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10:53   2 Декабря 2019
Россия

Российским дельфинариям могут запретить держать китообразных – белух и касаток

Российским дельфинариям могут запретить держать китообразных – белух и касаток

Законопроект, запрещающий помещать в дельфинарии представителей вида китообразных, а также предписывающий по возможности выпустить на волю тех белух и касаток, которые там уже содержатся, в ближайшее время планируется внести на рассмотрение Государственной думы.

Об этом в понедельник сообщает издание «Парламентская газета», приводя заявление члена Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмилы Талабаевой.

По словам сенатора, документ был разработан депутатами Законодательного собрания Ленинградской области, и поддержан членами Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию в ходе заседания.

«После небольшой корректировки законопроект может внести как само Заксобрание Ленинградской области, так и федеральные парламентарии или Правительство. Главное, чтобы дело не застопорилось», - отметила сенатор.

Также Людмила Толобаева добавила, что Правительством уже утвержден список животных, которых запрещено содержать в домашних условиях, так как, либо они представляют опасность для людей, либо для них невозможно создать необходимые условия содержания. В данный список входят и морские млекопитающие – дельфины, белухи, касатки, моржи и тюлени, которых, однако, по-прежнему можно использовать в культурно-зрелищных мероприятиях.

Российским дельфинариям могут запретить держать китообразных – белух и касаток

Как отметили авторы законопроекта, условия в дельфинариях оставляют желать лучшего – китообразных часто держат в бассейнах ограниченных объемов, в хлорированной воде, что влечет за собой поведенческим отклонениям животных, снижению иммунитета, заболеванию и преждевременной смерти. По мнению законодателей Ленинградской области, вред, который в неволе наносится морским млекопитающим, несовместим с финансовой выгодой, которую получают организаторы развлекательных мероприятий с их участием.

«Именно из-за невозможности обеспечить полноценную замену естественной среды обитания многие мировые страны установили запрет на содержание дельфинов в неволе», - считают авторы законопроекта.

При этом они напомнили, что в Финляндии еще в 2010 году приняли Декларацию прав дельфинов и китов, которая гарантирует китообразным право на жизнь, свободу и благополучие. Аналогичная Декларация была подписана участниками VI Санкт-Петербургского международного культурного форума 18 ноября 2017 года.

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Автор: Александр Люблинский
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